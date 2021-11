Un bărbat a fost mușcat de penis de o cobră care a ieșit din toaletă Un barbat a avut parte de surpriza vieții, in momentul in care s-a dus sa-și faca nevoile, intr-o toaleta din Africa de Sud. O cobra a sarit din toaleta și l-a mușcat de penis, barbatul fiind transportat la spital in stare grava. Barbatul a inceput sa simta durere și o senzație de arsura in organele genitale. Acea durere i-a radiat pana la vintre, abdomen și piept. Cu toate acestea, el a trebuit sa aștepte trei ore inainte ca un elicopter sa-l poata aduce la cel mai apropiat centru de traumatologie, care se afla la 350 km distanța, informeaza Antena 3. Medicii i-au dat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Durere, disperare și teama. Asta transmit pacienții infectați cu Covid-19 ce se zbat in secțiile de terapie intensiva. Unii dintre ei nu mai pot comunica, alții, in schimb, reușesc sa schimbe cateva vorbe cu personalul medical. Le e frica de moarte și se lupta sa plece pe picioare din spital.”ATI-ul…

- Durere, disperare și teama. Asta transmit pacienții infectați cu Covid-19 ce se zbat in secțiile de terapie intensiva. Unii dintre ei nu mai pot comunica, alții, in schimb, reușesc sa schimbe cateva vorbe cu personalul medical. Le e frica de moarte și se lupta sa plece pe picioare din spital.”ATI-ul…

- Durere cutremuratoare pentru o familie din Bistrița! O tanara in varsta de doar 20 de ani a fost rapusa de SARS-CoV-2, virusul care a facut și inca face victime in intreaga lume, fiind insarcinata in 30 de saptamani. Din fericire, medicii au reușit sa-i salveze bebelușul. Iata cum s-a intamplat totul!

- Un barbat de 33 de ani a fost injunghiat, joi, pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei. La fața locului au venit mai mulți polițiști criminaliști. Starea barbatului este destul de grava, anunța Antena3. Medicii ii acorda primul ajutor. - in curs

- George Oancea, 48 de ani, angajat ca șofer la Departamentul Sport al TVR, și-a pierdut viața, dupa ce s-a aruncat sambata, 21 august, din turnul televiziunii publice. Tragedia s-a petrecut in jurul orei 14.00. Martorii au sunat la 112, iar la fata locului s-au deplasat echipaje ale Ambulantei, dar si…

- Un elicopter SMURD a aterizat vineri, 20 august, in statiunea Neptun pentru a interveni in cazul unui barbat inecat. Victima, 40 de ani, adusa de curenti la mal, pe plaja prezidentiala, a fost salvata dupa o resuscitare de cateva zeci de minute, a relatat Antena 3.Barbatul a fost observat cand plutea…

- Tradiții și superstiții de VINERI 13: Ce nu e indicat sa faci ASTAZI ca sa nu ai GHINION Tradiții și superstiții de VINERI 13: ce nu e indicat sa faci ASTAZI ca sa nu ai GHINION Cei mai superstitiosi dintre romani se feresc de anumite activitati si sunt atenti pana si la ce poarta intr-o zi de vineri…

- Un baietel de 2 ani si sapte luni a fost muscat de picior de un sobolan, in timp ce se afla cu parintii afara. Incidentul a avut loc marti seara, in Chiajna, judetul Ilfov, aflat la limita cu Sectorul 1, potrivit Antena 3. Mama copilului a povestit ingrozita ca se afla afara impreuna cu sotul…