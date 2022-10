Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR de Salaj, Virgil Marius Bob și-a anunțat miercuri suspendarea din partid dupa ce un barbat a facut reclamație la poliție ca a fost lovit de catre acesta cu un telefon in cap. Incidentul s-a petrecut in timpul unui eveniment privat și a fost surprins de camerele de filmat din local. Virgil…

- Senatorul USR de Salaj Virgil Marius Bob a lovit un barbat in timpul unui eveniment privat, incident surprins de camerele de supraveghere din local. Virgil Bob a recunoscut altercația, spunand ca a fost provocat și ca a reacționat nervos. El și-a cerut scuze și s-a autosuspendat din partid. Senatorul…

