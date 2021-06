Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat, vineri, ca decesul oricarei persoane este o tragedie si a comentat cazul de la Galati, unde un barbat cu antecedente penale a fost injunghiat mortal de un altul. ”Legea si domnia legii trebuie sa dainuie”, a declarat Bode, precizand ca salvatorii sunt chemati…

- Un barbat, de 39 de ani, din Galati, a murit la scurt timp dupa ce a fost injunghiat in fața blocului in care locuia. Primele date din ancheta duc spre ipoteza unei reglari de conturi. Polițiștii au reținut un suspect, informeaza TVR . Atacul a avut loc joi seara, in jurul orei 20. Agresorul, inarmat…

- Un conflict de-a dreptul sangeros a avut loc ieri, in Galați, unde temutul interlop Gabi „Șef” a fost injunghiat mortal de un individ ce a fost prins de oamenii legii. La mijloc ar fi fost o reglare de conturi intre clanuri, astfel ca mafiotul a primit pedeapsa capitala in cadrul altercației, fiind…

- Un barbat din Galați a fost injunghiat in gat in urma unui conflict dintre membrii unei grupari interlope. Victima a fost transportata de urgența la spital și are șanse minime de supraviețuire, potrivit primelor detalii din ancheta.

- Barbatul a fost așteptat langa bloc de agresor, care l-a injunghiat cu un cuțit in burta și in gat.Victima a fost transportata in stare grava a spital. Potrivit reprezentanților Ambulanței, a intrat in stop cardio-respirator. Potrivit Realitatea Plus, victima era cunoscuta ca ”Gabi Șef”, din clanul…

- Un barbat despre care se crede ca ar fi membru al lumii interlope din Galați a fost injunghiat in plina strada. Incidentul a avut loc joi seara, in parcarea unui bloc, iar victima a ajuns in stare foarte grava la spital, anunța Mediafax. Surse apropiate anchetei spun ca barbatul are antecedente…

- Un barbat din Galati a ajuns, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate dupa ce a fost injunghiat in gat de sotie, in urma unui conflict conjugal, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, conflictul a fost sesizat prin 112 de vecini, la fata…

- Un barbat din orașul Galați a murit dupa ce a fost injunghiat de 30 de ori. Cadavrul cu gatul taiat a fost gasit miercuri seara intr-un apartament. Principalul suspect este un om al strazii. Victima a fost gasita in locuința sa dintr-un bloc din orașul Galați, conform Mediafax. Citește…