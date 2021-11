Un bărbat a fost înjunghiat în piept de iubita lui. Medicii i-au cusut inima în timp ce bătea Un barbat a fost injunghiat in inima de iubita lui. Acesta a fost salvat de medici in ultimul moment. Inima i-a fost cusuta de un medic din Sibiu. Este o operație rara, pe care chirurgul a invațat sa o faca in strainatate. Mircea Soloși a fost salvat in ultima clipa de medici, dupa ce a fost injunghiat in inima de iubita sa. „Eram in bucatarie la un pahar de vorba. Imi aduc aminte cum m-a luat salvarea. Atata tot”, a declaratMircea Soloși, conform Digi24. Din ambulanța, barbatul de 38 de ani a ajuns direct in sala de operații, unde medicii nu au avut prea mult timp la dispoziție ca sa il salveze.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

