Stiri pe aceeasi tema

- ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 a fost sesizata cu privire la faptul ca, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3, in urma unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 40 de ani, ar fi fost agresat cu un obiect…

- Un barbat de 40 de ani a fost agresat cu un obiect taietor-ințepator, duminica, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3 al Capitalei. Suspectul a fost dus la poliție. Injunghierea a avut loc in parcarea Auchan PalladyPotrivit Poliției Capitalei, Secția 13 de poliție a fost sesizata duminica despre…

- Un barbat suspectat ca ar fi furat bani dintr un lacas de cult situat in Sectorul 6 al Capitalei a fost prins de politisti si dus la audieri, conform AGERPRES. Un barbat suspectat ca ar fi furat bani dintr un lacas de cult situat in Sectorul 6 al Capitalei a fost prins de politisti si dus la audieri,…

- O femeie a fost mușcata, joi, de un caine in timp ce se afla pe un teren viran din apropierea locuinței, in București. Incidentul a avut loc dimineața, in Sectorul 1 al Capitalei. „La data de 10 august 2023, politiștii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Secția 4 au fost sesizați,…

- O femeie de 45 de ani a fost rapita si sechestrata intr-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 24 Politie au salvat, luni, o femeie de 45 de ani, care era tinuta intr-un apartament, impotriva vointei sale. Oamenii legii…

- Șocant! Un batran a murit dupa ce a cazut de la etajul unui spital privat din Capitala, in care era internatUn barbat a cazut, joi dupa amiaza, de la etajul Spitalului Enayati Medical City din sectorul 1 al Capitalei. Omul, in varsta de 89 de ani, ar fi suferit de mai multe afecțiuni medicale, printre…