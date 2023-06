Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a fost inceputa ca urmare a unei situații sesizate la poliție de catre un barbat. Omul a anunțat ca, in timp ce se afla in liftul unui bloc, a fost lasat fara o suma importanta de bani, pe care o avea intr-o borseta. Incidentul s-a intamplat pe final de ianuarie, intre timp s-au […] The post…

- Un barbat de 51 de ani a fost injunghiat de altul, in varsta de 52 de ani, intr-un bar din Giurgiu, din cauza unei discuții in contradictoriu. Agresorul a fost reținut, iar luni este prezentat instanței de judecata.Din primele cercetari ale Poliției Giurgiu, un barbat de 51 de ani, in timp ce se…

- Elis Proshkodol fost Shkoda este individul care l-a injunghiat in zona feselor pe Jean Sassu, unul dintre patronii clubului Nuba din Capitala. Agresorul este cetațean albanez și, potrivit unor surse judiciare, acesta a fugit din țara imediat dupa atac. Pe numele sau a fost emis mandate d ...

- Incident violent, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea Pieței Victoriei din Timișoara. Un barbat de 37 de ani a fost ranit dupa ce a fost injunghiat in cap de un altul. Cei implicați nu se cunoșteau, iar scandalul a izbucnit din senin și a degenerat.

- Un barbat de 50 de ani a fost batut, duminica seara, intr-o sala de jocuri, de catre un alt barbat de 45 de ani, pe fondul unui conflict spontan. In urma scandalului, agresorul a fost reținut de polițiști pentru lovire și alte violențe, distrugere și tulburarea liniștii publice. Astazi, 28 martie, cel…

- Un barbat din comuna Bengești-Ciocadia, Gorj, a fost arestat pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a stabilit ca in ziua de 24 martie, in jurul orei 17.00, cel reținut pentru tentativa de omor i-a aplicat unui barbat lovituri cu pumnii si picioarele…