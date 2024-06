Stiri pe aceeasi tema

- Un politist sarb din dispozitivul de securitate al ambasadei Israelului la Belgrad a impuscat mortal sambata un barbat care il ranise tragand asupra lui cu o arbaleta, a anuntat ministerul de interne sarb, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Atac in fața ambasadei Israelului din Belgrad. Un barbat a tras cu arbaleta intr-un ofițer de poliție. Atacul ar fi fost unul terorist, susține ministrul de Interne al Serbiei. Acesta a confirmat ca mai multe persoane au fost arestate ca masura de precauție.

- Un barbat a fost impușcat mortal in centrul orașului german Hamburg, dupa ce ar fi incercat sa atace suportori olandezi dintr-un fanzone și a amenințat polițiștii cu un topor, potrivit oficialilor din oraș. Accidentul a avut loc inainte de Polonia - Olanda, primul meci al zilei de la Euro 2024, potrivit…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit marti seara in Serbia, escortat de avioane MiG-29, intr-o vizita in conditii stricte de securitate care coincide cu implinirea a 25 de ani de la bombardamentul NATO asupra ambasadei Chinei din Belgrad, in care au fost ucisi trei jurnalisti chinezi, in timpul interventiei…

- Un barbat a fost impuscat mortal in timpul alegerilor prezidentiale din Ciad, informeaza Rador Radio Romania.Un barbat a fost impuscat mortal in sudul Ciadului, in timpul alegerilor prezidentiale.

- Politia din Australia a anuntat, duminica, faptul ca a impuscat mortal un baiat dupa ce acesta a injunghiat un barbat, in capitala statului Western Australia, Perth, intr-un atac despre care autoritatile au spus ca indica terorismul, potrivit Reuters, potrivit news.ro

- In timpul unei partide de vanatoare, care a avut loc, joi, 2 mai, in localitatea Boholt, județul Hunedoara, unui barbat i s-a descarcat accidental arma in zona pieptului unui camarad, relateaza News.ro și cotidianul local Servus.In urma ranilor suferite, victima, un barbat de 44 de ani, a decedat pana…

- Incidentul a avut loc sambata, 6 aprilie, intr-o unitate comerciala din Miami, statul american Florida, dupa o altercație care s-a lasat cu focuri de arma, relateaza ABC News. In timpul confictului izbucnit, un barbat a scos o arma și l-a impușcat mortal pe agentul de paza cu care se certa. Ulterior,…