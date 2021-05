Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bihor a fost impuscat accidental in cap la o partida de vanatoare organizata in zona Remetea. Cei care se aflau cu el au sunat la 112 și au spus ca barbatul traieste si respira. La fata locului a fost trimis elicopterul SMURD. Victima are in jur de 40 de ani și participa […] The post Tragedie…

- Un barbat a fost impuscat in cap, astazi, 7 mai, la o partida de vanatoare organizata in zona Remetea. Un elicopter SMURD a fost trimis in zona. Pacientul a ajuns in stare critica la Unitatea de primire a Urgentelor din Spitalul Clinic judetean Oradea de unde, dupa investigatiile de specialitate, a…

- Un barbat a fost împuscat în cap, vineri, la o partida de vânatoare organizata în zona Remetea, a informat ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor, Ioana Lascau. Potrivit sursei, apelul…

- Un barbat a fost impuscat in cap, astazi, la o partida de vanatoare organizata in zona comunei Remetea, a informat ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor, Ioana Lascau. Potrivit sursei, apelul la 112 a fost inregistrat vineri la ora 13.24. „Politistii de la Politia municipiului…

- Un barbat a fost impuscat in cap, vineri, la o partida de vanatoare organizata in zona Remetea, a informat ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor, Ioana Lascau. Potrivit sursei, apelul la 112 a fost inregistrat vineri la ora 13,24. "Politistii de la Politia…

- Un barbat a fost impuscat in cap, vineri, la o partida de vanatoare organizata in zona Remetea, județul Bihor. Potrivit primelor informatii, victima respira inca in momentul in care partenerii sai au sunat la 112, pentru a cere ajutor. Un elicopter SMURD a fost trimis ... The post Barbat impușcat in…

- La locul incidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Sangeorz Bai. Victima a fost gasita conștienta cu dificultate in respirație și grav ranita, astfel ca a fost solicitat in sprijin un elicopter SMURD de la Baza Aeriana Jibou.„Victima, un barbat in varsta de 57 de…

- Un barbat de 47 de ani a murit dupa ce a fost impuscat accidental de un altul, in timpul unei partide de vanatoare desfasurate pe malul Dunarii, in judetul Ialomita. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj, potrivit news.ro. Politia Judeteana Ialomita a anuntat,…