Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 43 de ani a fost impuscat, joi seara, in parcarea unui bloc din Craiova de catre un tanar de 29 de ani, care a coborat dintr-o masina, iar apoi a fugit de la locul faptei, scrie News. Individul a fost reținut ulterior de polițiști și dus la audieri. Incidentul a avut loc, joi…

- Impușcaturi in parcarea unui bloc din Craiova. Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost impușcat in brațe de catre o persoana cu fața acoperita. Polițiștii din Craiova au fost sesizați, in noaptea...

- Impușcaturi in parcarea unui bloc din Craiova. Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost impușcat in brațe de catre o persoana cu fața acoperita. Polițiștii din Craiova au fost sesizați, in noaptea de joi spre vineri, de catre reprezentanții unui spital din Craiova, ca acolo a ajuns un barbat…

- 300 de euro pentru un permis de conducere. Atat ar fi cerut un barbat din Balti in schimbul ajutorului pe care i l-a promis unei persoane care voia sa obtina acest document.Individul a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție.

- Ieri, 26 iulie a.c., la ora 18.19, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui furt de auto din parcarea unei societați comerciale. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca unui tanar de 27 de ani din Baia Sprie i-a fost sustras autoturismul, in valoare…

- Un barbat de 47 de ani a fost gasit decedat, in localitatea ieseana Handresti, in albia unui parau, blocat intre aluviuni si copaci, fiind probabil surprins de debitul crescut al apei, precizeaza IGSU. In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din case…

- L au condus in parcarea de la nodul rutier de la km 35, iar, in urma testarii cu aparatul Drugtest, a reiesit ca soferul, de 22 de ani, din Bucuresti, ar fi consumat METADONA, urmand a fi intocmit dosar penal.La data de 19 iulie a.c., la ora 01.00, in urma mai multor sesizari de la participantii la…

- Sambata, un barbat inarmat cu un pistol a fost arestat de polițiști in parcarea LIDL, in Correze, Franța. Individul, cu un comportament ciudat, a fost ranit la picior in timpul intervenției arestarii sale, potrivit francebleu.fr. Un barbat inarmat, haos in parcare la Lidl Un individ inarmat a fost arestat…