Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ranit cu focuri de arma duminica de politistii francezi dupa ce a agitat pe o strada din orasul Metz un cutit in timp ce striga 'Allah Akbar', a declarat un procuror francez, citat de AFP, potrivit AGERPRES.Potrivit procurorului Christian Mercuri, persoana in cauza este ''cunoscuta…

- Momente de panica in centrul orasului Tecuci. Un barbat a fost impuscat de catre politisti dupa ce si-a injunghiat sotia. Agresorul era inarmat cu un cutit si se pregatea sa atace din nou.

- Scene socante in centrul unui oras! Un barbat violent care si-a injunghiat sotia, in plina strada, a fost oprit cu focuri de arma. Sotul violent a fost impuscat in picior, chiar in momentul in care se pregatea sa atace din nou.

- Politistii au fost nevoiti sa foloseasca armanentul din dotare dupa ce au incercat sa il opreasca pe un individ extrem de violent, care isi injunghiase sotia in picioare si se pregatea sa o atace din nou cu un cutit.

- Un nou atac zguduie Parisul. Un barbat care a amenințat polițiștii cu o arma alba a fost impușcat mortal, vineri, in cartierul de afaceri La Defense.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 11.20.

- Scene ca-n filmele de acțiune in comuna Teiu din Argeș. Un barbat de 37 de ani a fost impușcat luni de polițiști, dupa ce i-a amenințat cu un cuțit, relateaza Mediafax. Reprezentanții ISU Argeș au intervenit pentru a acorda primul ajutor unui barbat care a fost impușcat in picior, in comuna argeșeana…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din comuna Teiu a fost impușcat astazi de polițiștii argeșeni. Acesta a fost ranit ușor la un picior și a primit ingrijiri medicale de la un echipaj SMURD. Persoana in cauza sufera de afecțiuni psihice și a fost internat de mai multe ori la Spitalul de […]

- Un barbat cu probleme psihice din comuna argeseana Teiu a fost impuscat de politisti in seara zilei de duminica, 17 noiembrie, dupa ce i-a atacat pe oamenii legii cu un cutit si o surubelnita.