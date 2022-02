Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care ar fi amenințat un polițist a fost impușcat vineri in picior de un agent de poliție. Oamenii legii fusesera chemati sa ajute un echipaj de pe ambulanta pentru internarea omului, informeaza Observatornews . Vineri, in jurul orei 14.10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa…

- Barbat din Alba, condamnat pentru omor, trimis in judecata pentru ultraj. A amenintat cu moartea un politist Barbat din Alba, condamnat pentru omor, trimis in judecata pentru ultraj. A amenintat cu moartea un politist Un barbat in varsta de 32 de ani din orasul Cugir a fost trimis in judecata pentru…

- Autoritațile din Capitala au intrat in alerta, dupa ce un barbat a sunat la 112 și amenințat ca impușca un polițist, daca agentul care a ucis-o pe Raisa Nicoleta nu va fi arestat. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București- Poliția sectorului 6 face verificari și cerceteaza cazul pentru a…

- Percheziții ale polițiștilor timișeni de la Serviciul Arme și Substanțe Explozive, sambata dimineața, la Șag. Oamenii legii au descins la casa unui barbat de 64 de ani care a impușcat mai mulți caini, iar apoi a amenințat ca o omoara cu pistolul pe o femeie care l-a vazut. Polițiștii au gasit in casa…

- Un barbat din municipiul Medias a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de ultraj, dupa ce a amenintat cu moartea un politist care facea cercetari intr-un dosar in care el era parte vatamata, potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu. "La data de…

- Duminica seara, in jurul orei 21:15, un barbat de 29 de ani din comuna Preutești a sesizat prin 112 faptul ca tatal sau in varsta de 54 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice se manifesta agresiv la adresa sa și a soției sale. In urma apelului patrula de poliție s-a deplasat la adresa indicata,…

- Un barbat din Gaesti, jud. Dambovita, in varsta de 49 de ani, este cercetat pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Omenii legii au gasit in masina sa mii de petarde si artificii.

- Un barbat in varsta de 61 de ani imobilizat in scaun cu rotile a fost impușcat mortal, luni, de un polițist din Tucson, Arizona. Agentul l-a suspectat pe batran ca a furat dintr-un magazin, iar cand a refuzat sa se opreasca la avertismentul lui, a inceput sa traga cu arma.