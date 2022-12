Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani a fost impuscat cu un pistol cu bile de catre un alt barbat, de 31 de ani, pe care il cunostea, in fata unui restaurant din Timisoara. Ambii au fost dusi de politisti la audieri, iar in acest caz a fost intocmit dosar penal, scrie agenția News.ro , care difuzeaza informații oferite…

- Ambii au fost dusi de politisti la audieri, iar in acest caz a fost intocmit dosar penal.Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe strada Simion Barnutiu din Timisoara. ”In data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 16:35, politistii Sectiei 1 Urbane Timisoara au fost sesizati prin apel 112 de un…

- In data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 16:35, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 de un barbat, in varsta de 35 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața unui restaurant de pe stada Simion Barnuțiu din municipiu, un alt barbat, in varsta de 31…

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un barbat a fost gasit decedat, astazi, in camera unui hotel din Timisoara , fara urme de violenta.Biroul de presa al Politiei Timis a anuntat ca politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul…

- Elevul care l-a impușcat pe colegul sau s-a ales cu un dosar penal și cu o amenda de 1.000 de lei, a transmis IPJ Timiș. O ancheta a fost deschisa și de școala unde a avut loc incidentul.Incidentul a avut loc, miercuri, la un liceu din Timișoara in jurul orei 11:00. Din primele date intre cei doi elevi,…

- Ieri, 04 noiembrie, la ora 16.27, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau, au fost sesizați de catre un barbat de 57 de ani din Rona de Sus, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe terenul sau din locul numit Zadiloc, au patruns fara drept, doi barbați cu mai multe oi de la o stana. Din primele…

- Satul de mașinile care circula cu viteza prin fața casei sale, un barbat din Salva a rezolvat problema. Omul a trasat o trecere de pietoni. Pentru ideea traznita și tupeul dovedit s-a ales cu dosar penal. Satul sa-i zboare mașinile prin fața casei, sau sa nu poata trece in tihna la vecinii de peste…

- Satul de mașinile care circula cu viteza prin fața casei sale, un barbat din Salva a rezolvat problema. Omul a trasat o trecere de pietoni. Pentru ideea traznita și tupeul dovedit s-a ales cu dosar penal. Satul sa-i zboare mașinile prin fața casei, sau sa nu poata trece in tihna la vecinii de peste…