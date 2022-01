Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (Romania, 15 WTA) a oferit un interviu foarte interesant, pe teren, dupa ce i-a predat o lecție de tenis muntenegrencei Danka Kovinic (98 WTA). Simo a recunoscut ca a fost ajutata de Emma Raducanu, cea care a obosit-o pe muntenegreanca in meciul maraton din turul secund. „Ma simt grozav,…

- Jucatoarea de tenis britanica de origine romana Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. Campioana de la US Open 2021 s-a oprit in turul al doilea, dupa ce…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din Tonga, este considerat „Aquaman din viata reala” dupa ce a spus ca a inotat 27 de ore. Acesta a fost luat de valuri in timpul tsunami-ului devastator de sambata, noteaza Reuters.

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu (19 WTA) a anuntat ca nu va mai participa la turneul WTA de la Melbourne, premergator Australian Open, chiar daca a iesit din izolare in urma infectiei cu virusul Covid-19, informeaza agentia Reuters. „Tocmai ce am iesit din izolare, este prea devreme…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost desemnata Personalitatea sportiva a anului 2021, in cadrul traditionalei anchete realizata de BBC, dupa remarcabilul sau triumf de la US Open, informeaza Reuters.

- Juan Martin Del Potro, absent de pe terenul de tenis de la jumatatea anului 2019, planuiește sa revina în circuitul ATP în 2022. Campion la US Open în 2009, jucatorul de tenis planuiește sa revina în circuit chiar la el acasa, la Openul Argentinian ce va avea loc la Buenos…

- Sarbul Novak Djokovic, liderul ATP, a fost desemnat de Federatia Internationala de Tenis (ITF) pentru a saptea oara jucatorul anului, ceea ce este un record, in timp ce australianca Ashleigh Barty, care conduce in ierarhia WTA, a obtinut pentru a doua oara aceasta distinctie, informeaza Reuters,…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, al carei tata este roman, va incepe noul sezon din circuitul profesionist de tenis luna viitoare la Melbourne, cu ocazia unui turneu de pregatire in vederea Openului Australiei, informeaza Reuters.