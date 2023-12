Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager clandestin a fost gasit aproape inghețat de frig in cala unui avion care a zburat din Algeria la Paris. Barbatul s-a ascuns in compartimentul trenului de aterizare și a fost gasit la finalul zborului in stare severa de hipotermie. Barbatul cu hipotermie severa, despre care se crede ca are…

- Un barbat a fost descoperit ascuns in compartimentul trenului de aterizare al unei aeronave comerciale care a zburat la Paris din Algeria, cu hipotermie severa, dar in viata, au declarat autoritatile franceze.Barbatul, despre care se crede ca are peste 20 de ani, a fost gasit in timpul controalelor…

- Un barbat a fost descoperit ascuns in compartimentul trenului de aterizare al unei aeronave comerciale care a zburat la Paris din Algeria, cu hipotermie severa, dar in viata, au declarat autoritatile franceze.Barbatul, despre care se crede ca are peste 20 de ani, a fost gasit in timpul controalelor…

- Descoperire șocanta pe aeroportul din Paris: Pasager clandestin gasit in trenul de aterizare, in stare criticaUn tanar aflat in "hipotermie severa" a fost descoperit pe aeroportul Paris-Orly in trenul de aterizare al unui avion care venea din Algeria, au anuntat joi surse concordante, informeaza…

- PSG și-a asigurat serviciile fundașului brazilian Lucas Beraldo (20 de ani). Parizienii ii vor plati lui FC Sao Paulo suma de 20 de milioane de euro. Șefii lui Paris SG au rezolvat primul transfer al acestei ierni. Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano și cotidianului Le Parisien, campioana…

- In urma apariției in mediul online, pe o pagina de socializare, a unei imagini, in care este prezentata o autospeciala de poliție, despre care administratorul susține ca a fost realizata intr-un cartier din municipiul Brașov, Compartimentul de Relații Publice, din cadrul I.P.J. Brașov este abilitat…

- Primul zbor transatlantic alimentat doar cu combustibil verde urmeaza sa decoleze marți dimineața de la Londra pentru a zbura la New York, informeaza Mediafax.Operat de Virgin Atlantic, avionul va zbura de la Heathrow din Londra la aeroportul JFK din New York la ora 11:30 GMT, potrivit BBC. Companiile…

- Polițistul este suspectat ca ar fi fost mituit de un grup de infractori romani specializați in aceasta escrocherie care viza turiștii și i-ar fi ajutat pe aceștia, scrie Le Parisien.Polițistul a fost reținut, marți, de anchetatorii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Naționale (IGPN) pentru…