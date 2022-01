Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a fost dat disparut de soția sa oarba, care nu mai vorbise cu el de o zi, a fost gasit impușcat mortal in patul din camera lui, relateaza Digi24. William Robert „Bob” Lang Jr, 76 de ani, nu mai vorbise cu soția lui de o zi, astfel ca aceasta a alertat autoritațile. Un echipaj de poliție…

- Scene de groaza, in aceasta dimineața, pe o strada din orașul Vanju Mare, județul Mehedinți. Un barbat in varsta de 73 de ani și-a impușcat iubita, in varsta de 43 de ani, apoi a incercat sa iși puna capat zilelor. Femeia a murit pe loc. Din primele informații, crima a avut loc in plina strada, […]…

- Scene de groaza, in aceasta dimineața, pe o strada din orașul Vanju Mare, județul Mehedinți. Un barbat in varsta de 73 de ani și-a impușcat iubita, in varsta de 43 de ani, apoi a incercat sa iși puna capat zilelor. Femeia a murit pe loc. Din primele informații, crima a avut loc in plina strada, […]…

- Un barbat in varsta de 57 de ani din Florida, pastor, și-a ucis soția și copiii, impușcandu-i. La scurt timp, agresorul a sunat la poliție și a anunțat crimele. Autoritațile au ramas uimite cand au auzit marturia șocanta a barbatului, imediat dupa tragedie.

- Crima din gelozie in orasul Cahul. Un barbat de 49 de ani si-a impuscat mortal sotia și soacra dintr-o arma de vanatoare deținuta ilegal. Totul s-a intamplat aseara, intr-un bloc din centrul orasului. Oamenii legii au fost anuntati de fiul celor doi soti.

- Un barbat de 35 de ani care a incercat sa atace polițiștii cu un cutit a fost impuscat mortal, vineri, 5 noiembrie, la periferia orasului spaniol Madrid, a anunțat autoritatile, conform cotidianului El Mundo, citat de agenția Mediafax. Incidentul a avut loc in apropierea unui centru medical din cartierul…

- Un individ care a incercat sa atace agenti de politie cu un cutit a fost impuscat mortal, vineri, la periferia orasului spaniol Madrid, anunta autoritatile, conform cotidianului El Mundo, anunța Mediafax. Incidentul a avut loc in apropierea unui centru medical din cartierul Villaverde, situat…

- Femeia, mama a trei copii, din Illinois, socializa cu barbatul și iubita acestuia, in apartamentul lor din Rolling Meadows.Claudia Resendiz-Flores i-ar fi cerut barbatului sa o sarute. Acesta a refuzat, iar ulterior și-a sarutat iubita, moment in care femeia a devenit geloasa și i-a spus din nou sa…