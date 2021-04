Stiri pe aceeasi tema

- Dramele din spitalele Covid nu se mai opresc. Iar rețeta dezastrului este aceeași: supramedicație și nicio noima in tratamentele aplicate. O femeie in varsta de 60 de ani a primit 36 de medicamente, iar unele dintre acestea nu au facut decat sa-i agraveze starea. Tratamentele și diagnosticele sunt strict…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore si s-a ales cu dosar penal dupa ce a batut un elev in Scoala Gimnaziala din comuna Ciurea, a informat, luni, Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Iasi. Ioana Bilea, purtator de cuvant in cadrul IPJ Iasi, a declarat, luni, ca politistii efectueaza…

- Pana la acest moment, in cadrul anchetei au fost audiate peste 10 persoane in calitate de martori.La evenimentul unde Adrian Pop a intrat in coma au participat si doi politisti din cadrul IPJ Cluj. Acestia se aflau in afara orelor de munca.Citește continuarea pe realitateadecluj.net .

- Un barbat de 47 de ani a murit dupa ce a fost impuscat accidental de un altul, in timpul unei partide de vanatoare desfasurate pe malul Dunarii, in judetul Ialomita. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj, potrivit news.ro. Politia Judeteana Ialomita a anuntat,…

- A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa dupa ce un bebeluș din Suceava a murit, in noaptea de duminica spre luni, in urma scufundarii in cristelnița, la botez. Purtatorul de cuvant al Poliției Suceava, Ionuț Epureanu, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca bebelușul a murit duminica…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri seara, intr-un bloc de garsoniere din Brasov, 50 de persoane fiind evacuate din cauza flacarilor care se manifestau violent la etajul al patrulea al imobilului. Echipajele de interventie au gasit la locul incendiului o persoana carbonizata, fiind vorba despre…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in cazul incendiului de la Institutul Matei Bals din Capitala, soldat cu moartea a patru pacienti. Procurorii se afla deja la fata locului si au inceput…