- Un barbat de 65 de ani din comuna Falciu, Vaslui, a murit carbonizat, dupa ce flacarile i-au cuprins casa. Trupul neinsuflețit a fost descoperit sub acoperișul prabușit al locuinței. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Pompierii au intervenit in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit la o casa de locuit din comuna Dorna Arini. Pentru stingerea flacarilor au intervenit militarii Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei și cei ai Punctului de Lucru Poiana Stampei cu trei autospeciale de stingere.…

- Un barbat de 42 de ani din localitatea Goleasca si-a pierdut viata, iar mama acestuia, in varsta de 63 de ani, a suferit arsuri pe jumatate din suprafata corpului, in urma unui incendiu produs, sambata, in casa in care locuiau. La sosirea echipajelor, locuinta ardea violent, iar in curtea…

- Incendiu de proporții in avceasta seara! Flacarile mistuitoare au izbucnit la un apartament situat la etajul 1, intr-un bloc din sectorul 6 al Capitalei, in zona Gorjului, pe bulevardul Iuliu Maniu. Din nefericire, tragicul incident s-a soldat și cun deces, astfel ca un barbat in varsta de 70 de ani…

- Un incendiu teribil a avut loc noaptea trecuta in Galați, acolo unde peste 40 de oameni au fost evacuați, iar o femeie și-a pierdut viața. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, insa pentru una dintre victime nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva. Cum a avut loc tragedia…

- Cadavrul carbonizat al unui barbat a fost depistat intr-o locuinta din Tighina, care a luat foc noaptea trecuta. Potrivit salvatorilor tragedia s-a produs duminica, in jurul orei 22:00.Sositi la fata locului, pompierii au depistat ca flacarile au cuprins acoperisul in intregime.

- Un barbat din Targu Mureș și-a pierdut viața, vineri seara, in urma unui The post Fosta halta de langa calea ferata din Targu Mureș, facuta scrum de un incendiu! In interior a fost gasit cadavrul carbonizat al unui barbat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Fosta halta de langa…

- INCENDIU la Zlatna: O camera a unei locuințe a izbucnit in flacari, cu pericol de propagare. Au intervenit trei autospeciale pentru stingere INCENDIU la Zlatna: O camera a unei locuințe a izbucnit in flacari, cu pericol de propagare. Au intervenit trei autospeciale pentru stingere Un incendiu a izbucnit…