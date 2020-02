Un bărbat a fost făcut pachet la propriu. Imagini incredibile din avion, un pasager a fost înfăşurat în folie şi trimis acasă VIDEO David Eboutou, din Camerun se indreptat spre Dubai din Yaounde, cu un zbor de legatura in Turcia, pe 21 ianuarie. Dupa ce s-a oprit la Istanbul, Eboutou ar fi vrut sa paraseasca aeroportul din cauza orelor lungi de așteptare, in timp ce soția sa a ramas in zona de tranzit. "Cand am ajuns la controlul pașaportului, mi s-a spus ca viza mea este falsa și ca am fost reținut. Am fost dus la un tip de centru de detenție. Mi-a fost confiscat telefonul și mi s-a cerut sa semnez cateva fișe in limba turca. Am vrut sa ma intalnesc cu un avocat, dar ofițerii mi-au respins cererea mea. Nu știu cine… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- The newest feature film directed by Cristi Puiu, "Malmkrog", will open the new Encounters section at the 70th edition of the Berlin International Film Festival, which will take place starting Thursday to March 1.According to a release sent to AGERPRES, the world premiere of the movie will…

- The General Inspectorate for Immigration (IGI) approved last year 11,241 visa applications and processed 43,844 applications for the extension of the right to temporary residency, as well as 1,375 long-term stay applications by foreigners from third countries."The immigration police have managed…

- Kiki Bertens (8 WTA), cap de serie numarul 2, s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala turneului de la Sank Petersburg și va avea ocazia sa își apere trofeul cuerit anul trecut. În finala, olandeza se va duela cu Elena Rybakina (Kazahstan, 25 WTA).În semifinale,…

- Un barbat din Moscova ar putea sta cinci ani dupa gratii din pricina unei glume proaste. El s-a prefacut bolnav de coronaviroza in metrou, starnind panica printre calatori, scrie BBC.Barbatul, care purta masca, s-a prabușit in mijlocul unui vagon de metrou. Inițial, doi barbați au sarit sa-l ajute,…

- Roger Federer și Rafael Nadal au stabilit un nou record mondial în tenis, vineri, dupa ce la o partida demonstrativa disputata în Cape Town, Africa de Sud, au asistat 51.954 de fani, informeaza Mediafax.Partida, a șasea din campania "Meci pentru Africa", s-a disputat în…

- The National Meteorological Administration (ANM) has issued on Wednesday two Code Red advisories of blizzard, valid as of this evening until Thursday morning in eight counties, and other Code Yellow and Code Orange advisories targeting a large part the country. According to the forecast, between…

- LA Lakers a jucat primul meci în Staples Center dupa moartea lui Kobe Bryant, legendarul baschetbalist al echipei din Los Angeles. LeBron James și compania nu au putut sa îi dedice victoria, fiind învinși de Portland Trail Blazers (scor 119-127), însa momentele dinaintea partidei…

- Lunetisti din Australia s-au urcat miercuri in elicoptere pentru a incepe exterminarea a pana la 10.000 de camile, in conditiile in care seceta conduce turmele mari de animale salbatice in cautare de apa in apropierea localitatilor situate in zonele indepartate, punand in pericol comunitatile indigene,…