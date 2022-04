Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 16 martie a.c., polițiștii din Seini au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie de 36 de ani din oraș despre faptul ca a fost amenințata de concubinul acesteia, respectiv un barbat de 48 de ani din județul Salaj. Acesta a fost transportat la spital in vederea efectuarii unor investigații…

- In urma unor imagini video aparute in spațiul public, postate de un cetațean din județul Teleorman cu privire la o filmare efectuata in punctul de frontiera din Sighetu Marmației, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș este abilitat sa va comunice…

- Doi tineri au fost arestați preventiv de catre oamenii legii, dupa ce au jefuit un batran. Ei sunt din Cugir și vor fi cercetați, in stare de arest preventiv, pentru talharie. Hoții s-au așteptat sa plece cu o suma mare de bani, insa au avut parte de o surpriza. Au intrat mascați pentru batran Incidentul…

- Un mandat de arestare preventiva a fost emis pe numele unui barbat de 31 de ani, din Carei sub acuzația de viol, dupa ce și-a agresat fizic baiatul de cinci ani. „La data de 17 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați despre faptul ca un barbat, de 31 de ani,…

- Un barbat a murit, luni seara, intr-un accident de munca pe un santier din municipiul Brasov. Acesta avea 48 ani si a fost surprins si accidentat de o dala dintr-un utilaj, a informat IPJ Brasov. Cadavrul lui a fost preluat si transportat la Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov, in vederea stabilirii…

- Sambata 15 ianuarie, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind un barbat de 41 de ani din Baița și pe fratele sau, un barbat de 42 de ani, acesta fiind…

- Luni, 10 ianuarie, la ora 10.33, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 de un barbat cu privire la faptul ca un alt barbat iși agreseaza concubina pe strada Republicii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat persoana vatamata ca fiind o tanara…

- La data de 3 ianuarie, polițiștii Biroului Rutier Targu-Mureș au oprit pentru control pe strada Alexandru Papiu Ilarian un autoturism condus de un barbat in varsta de 80 de ani, care nu deținea permis de conducere. "In urma verificarilor efectuate in baza de date a rezultat faptul ca barbatul figureaza…