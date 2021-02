Un bărbat a fost carbonizat într-un incendiu din locuința sa din Vaslui Un barbat in varsta de 65 de ani a murit carbonizat intr-un incendiu izbucnit, duminica, intr-o locuinta din localitatea Pribesti, comuna Codaesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. „Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere cu apa pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuinta din localitatea Pribesti. La interventie au mai fost deplasate o ambulanta SMURD, precum si o autospeciala de stingere cu apa apartinand SVSU Codaesti. La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta cu violenta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

