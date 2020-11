Stiri pe aceeasi tema

- Un hot de telefoane si-a ales gresit urmatoarea „victima” pe care sa o jefuiasca si s-a ales cu o bataie zdravana, in Buenos Aires. Barbatul a incercat sa smulga un smartphone din mana unei tinere de aproape 1.50 inaltime, dar din nefericire pentru el, femeia era luptatoare de MMA, scrie The Sun, citata…

- Așezat pe un scaun, un muncitor roman incaseaza fara sa riposteze pumni și picioare de la un alt barbat. Acesta din urma este fiul patronului unei agenții de plasare a forței de munca din Olanda. “Vreau sa știe toți romanii care vor sa vina aici la munca, sa nu ajunga la Reyhan”, marturisește tanarul,…

- Scene incredibile la Lugoj, acolo unde acum cateva zile un polițist a acuzat ca a fost atacat cu un cuțit de un barbat pe care il somase sa poarte masca. Imaginile video au demonstrat ca poluțistul a mințit cu nerușinare. De fapt, muncitorul despre care spunea ca l-a atacat cu un cuțit a fost batut…

- Un barbat de 41 de ani a fost gasit marți mort la locul de munca, o exploație forestiera din comuna Runcu, județul Gorj, fiind strivit de un copac taiat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Gorj, polițiștii au fost sesizați prin apel…

- Un barbat din Chișinau a fost batut in plina strada si deposedat de bicicleta de un tanar, in timp ce se deplasa pe strada Sarmizegetusa. Suspectul in varsta de 25 de ani a fost reținut pentru 72 de ore in Izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție a mun. Chișinau. Anterior, a fost judecat…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a fost retinut de politistii doljeni dupa ce a intrat in locuinta fostei concubine si a agresat-o. Suspectul a lovit si copiii femeii, ei fiind dusi la spital pentru ingrijiri medicale.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj,…

- In seara zilei de miercuri, 9 septembrie, la ora 19.17, lucratorii Postului de Poliție Comunal Sisești au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit decedat in padurea din apropierea Varfului Mogoșa. Din primele verificari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca…

- Un tanar de 19 ani, bolnav de epilepsie, a fost folosit drept sclav de un barbat de 39 de ani din Satu Mare. Baiatul a fost lovit cu un ciocan, cu lanțuri sau cabluri electrice și nu era platit pentru munca sa, fiind ținut intr-un garaj din curtea individului care l-a sechestrat, conform DIICOT,…