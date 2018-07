Un bărbat a fost atacat de urs în centrul unui oraş din România Atacul ursului s-a produs chiar in centrul orașului, luni seara și a fost facut public pe Facebook de președintele Consiliului Județean Harghita, președintele Consiliului județean Harghita. "Luni seara am scos cainele la plimbare pe drumul care duce de la gara la strada principala, cand a sarit in fața mea o ursoaica cu trei pui. Ursoaica s-a retras puțin, eu am luat in brațe cainele și dintr-o data aceasta a sarit la mine și m-a zgariat in zona pieptului, a sfașiat și tricoul de pe mine. Și asta in Baile Tușnad! Este infricoșator de mare numarul de urși aici ...", povestește victima,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

