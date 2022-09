Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din Bucuresti a fost arestat preventiv pentru talharie calificata, fiind suspectat ca, la sfarsitul lunii august, a amenintat cu un cutit o persoana pentru a-i da suma de 700 de lei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un minor in varsta de 16 ani, din localitatea Letca Noua, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru vatamare corporala dupa ce ar fi injunghiat un barbat la un botez din cauza unei melodii cantate la eveniment. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din municipiul Husi a fost arestat preventiv pentru o talharie comisa, la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o sala de jocuri din localitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, care conducea un autoturism, desi avea carnetul suspendat, a fost arestat preventiv, sambata, pentru ca a parasit locului accidentului pe care l-a provocat in Timisoara si in urma caruia o femeie de 45 de ani a fost grav ranita. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un barbat de 50 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a intrat peste fosta sotie in casa acesteia, desi avea ordin de protectie si era arestat la domiciliu, informeaza, joi, IPJ Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat din judetul Valcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ca si-a ucis fosta sotie, dupa ce a lovit-o de mai multe ori, iar apoi a strans-o de gat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat in varsta de 26 de ani, acuzat ca ar fi furat in luna iunie un videoproiector in valoare de aproximativ 32.000 de lei dintr-un teatru din Sectorul, 1 a fost arestat preventiv, a informat, luni, Politia Capitalei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au inceput, in noaptea de sambata spre duminica, misiunea de cautare a unui barbat disparut in Dunare in apropiere de satul Sfantu Gheorghe, in zona kilometrului 26 al fluviului, a anuntat institutia, potrivit agerpres. Fii la…