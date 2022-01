Un bărbat a fost arestat pe aeroportul Schiphol, după ce a ameninţat că are o bombă asupra sa Un barbat de origine germana a fost arestat duminica, intr-un avion de pe aeroportul Schiphol, din Amsterdam, dupa ce i-a spus unui alt pasager cu putin timp inainte de decolare ca are asupra sa o bomba. O perchezitie a tanarului de 22 de ani si a avionului nu a dus la descoperirea de explozibili, a informat politia de frontiera olandeza. Avionul a decolat cu circa 30 de minute intarziere cu destinatia Miami, fara pasagerul german. Barbatul urmeaza a fi interogat, cauza pentru care a pretins ca are o bomba asupra sa nefiind cunoscuta, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru agentia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

