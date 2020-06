Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Direcției regionale Vest au acționat in baza unor informații operative și ca rezultat au identificat locația unei grupari criminale specializate in comercializarea și transportarea marfurilor cu scop de contrabanda.

- Un barbat din comuna Bascov a fost arestat preventiv, miercuri, dupa ce a amenintat cu moartea un politist care il incatusase. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul a avut loc in noaptea de 18 spre 19 mai. "Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din municipiul Sfantu Gheorghe a fost arestat preventiv pentru detinere si trafic de droguri, dupa ce politistii au descoperit ca detinea aproximativ 80 de grame de cannabis. "In data de 2 mai a.c., in urma activitatilor specifice desfasurate de politistii din cadrul…

- Un barbat din Lugoj a povestit cum a devenit sclav pentru temutul clan Viscol, cea mai periculoasa organizație criminala din județul Timiș. Acesta susține ca interlopii l-au dus cu forța in Italia unde au deschis o firma de numele, de care s-au folosit ulterior pentru comiterea unor fraude.

- Patru noi decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus au fost anunțate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul deceselor din Romania a ajuns la 318. Deces 315 Barbat, 62 ani din județul Mureș. Contact caz confirmat. Internat in Spitalul Clinic Județean Targu Mureș – Pneumologie in…

- Sambata, 4 aprilie a.c., in urma activitatilor specifice efectuate, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au retinut un tanar de 18 ani, din comuna Motoseni, banuit de comiterea infractiunilor de violare de domiciliu, distrugere, lovire sau alte violente si viol. La data de 3 aprilie a.c.,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistrate șase noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul total a ajuns la 146 de decese in Romania. Iata cea mai recenta lista transmisa de autoritați: Deces 141 – Barbat, 51 ani din jud.…

- Al noualea caz din Romania de infectare cu SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca boala COVID-19, a fost confirmat astazi. „A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru Coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din Hunedoara. Persoana se afla in izolare la domiciliu din…