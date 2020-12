Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost accidentat mortal, marți seara, de un tren, intre localitațile Decea si Miraslau. Cercetarea la fața locului este in desfașurare, a anunțat, in jurul orei 19.45, Biroul de Presa al IPJ Alba. Post-ul Accident feroviar mortal, in Alba apare prima data in ProAlba .

- Apar deja primele imagini video de la intervenția Poliției din Viena. Se pare ca in aceasta seara a avut loc un atac armat in Viena, iar intervenția Poliției a fost surprinsa in imagini video, cu toate ca oamenii legii le cereau cetațenilor sa nu transmita filmari online.Potrivit unor martori,…

- Un barbat de 62 de ani, din Luduș, județul Mureș, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada 1 Mai din Petrești – Sebeș, la intersecția cu strada Valea Sebeșului, l-ar fi acroșat pe un barbat de 60 de ani, din Sebeș, care se deplasa pe o bicicleta, potrivit IPJ Alba. In urma accidentului, biciclistul…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, la Dipșa. Un batran a fost lovit de un autoturism. Acesta a fost preluat de un echipaj al Ambulanței. Un echipaj al IPJ BN, unul al ISU BN și unul al SAJ BN au fost direcționate in localitatea Dipșa, unde a avut loc un accident rutier. Un barbat de…

- Un barbat din localitatea bistrițeana Ilva Mica, care circula cu bicicleta pe DN 17D, și-a pierdut viața, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un autovehicul. Autorul accidentului a fugit de la locul faptei. In aceasta seara, a fost sesizat prin 112 faptul ca, in localitatea Ilva Mica, o persoana…

- Un buzoian de aproape 70 de ani a fost surprins de tren in timp ce incerca sa traverseze peste liniile de cale ferata, in zona podului de la Dragaica. Din cauza accidentului, traficul feroviar a fost blocat, pe tronsonul trenului de persoane care se deplasa pe ruta Bucuresti-Iasi.

