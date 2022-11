Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție a polițiștilor locali care patruleaza in centrul orașului, sambata seara. Oamenii legii au scos din Fantana cu Pești un barbat care intrase sa faca baie, in ciuda frigului de afara. Omul și-a lasat hainele pe margine și s-a balacit in voie.

- Dupa apariția primelor fotografii cu Fantana cu Pești „renovata”, sute de timișoreni s-au aratat revoltați de aspectul pe care il are acum unul dintre simbolurile centrului Timișoarei. Majoritatea celor care au facut aprecieri sunt de parere ca actuala culoare data fantanii este total nepotrivita. Fostul…

- Locatari panicați pe o strada din zona centrala a Timișoarei. Aceștia au fost treziți duminica dimineața, in jurul orei 05:30, de un barbat care a facut scandal și a distrus mai multe bunuri.

- Dorința consilierului local liberal Simion Moșiu, de a vedea din nou funcționala Fantana cu Pești din centrul Timișoarei, e aproape de realizare. Vestea cea buna a fost anunțata de colegul sau de partid, viceprimarul Cosmin Tabara, la ceas de seara. In continuare e ”ascunsa” dupa panourile de protejare…

- Universitatea de Vest din Timișoara organizeaza duminica, 2 octombrie, a cincea ediție a evenimentului sportiv de alergare de șosea UVT Liberty Marathon. Vor fi și restricții de trafic. Polițiști și jandarmi vor fi prezenți pe traseu.

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din municipiul Bacau, a fost retinut pentru 24 ore de politisti sub acuzatia de efectuarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. ‘Din cercetari a reiesit ca, la data de 19 iulie, banuitul, in varsta de 54 de ani, ar fi disimulat componentele…