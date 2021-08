Un bărbat a distrus un dig împotriva inundațiilor pentru că era plin de gunoaie, dar s-a ales cu o amendă uriașă Un barbat din Sighetu Marmației a distrus 70 de metri dintr-un dig care proteja orașul de inundații. Motivul ar fi fost ca ridicatura de pamant de pe malul raului era plina de gunoaie. Refacerea digului inseamna o factura de 150.000 de lei, pe care ar urma sa o achite barbatul. Muncitorul a realizat lucrarile de terasament de pe strada Crișan din Sighetu Marmației, acolo unde inainte se afla digul de aparare al raului Tisa, construit in anul 1964. A avut sarcina de a curața și de a nivela terenul. Nu considera ca in urma acestor lucrari ar exista vreun risc. Autoritațile locale sunt in alerta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Harnicia unui localnic din Sighetu Marmatiei a distrus 70 de metri din digul care apara orasul de inundatii. Omul era deranjat de ridicatura de pamant de pe malul raului, care era plina de gunoaie, si nu s-a lasat pana nu a nivelat terenul. Refacerea digului inseamna o factura de 150.000 de lei, pe…

- In cursul zilei de astazi s-a constat ca pe o lungime de 70 de metri liniari, au fost executate lucrari de terasamente neautorizate care au condus la distrugerea digului de aparare de pe malul stang al raului Tisa din Sighetu Marmației. In urma apelarii serviciului de urgența 112, precum și a verificarilor…

- Procuratura italiana a lansat o ancheta pentru a stabili originea incendiilor care devasteaza insula, relateaza Agerpres , care citeaza dpa. Autoritațile vor sa știe daca a fost un gest intenționat sau daca este vorba despre ”o neglijența grava” in legatura cu incendiile din Oristano, relateaza Ansa.…

- Ceea ce a mai ramas din cladirea prabusita pe 24 iunie in statul Florida va fi demolat in noaptea de duminica spre luni (ora SUA), inaintea sosirii unei furtuni tropicale, a anuntat primarul comitatului Miami-Dade, Daniella Levine, relateaza AFP. „Demolarea va avea loc intre orele 22:00 si 03:00 folosind…

- O viitura de numai un minut a adunat tone de gunoaie aruncate in albia raului Geoagiu din județul Alba. Intr-un film postat pe Facebook se vede cum apa a adus din munți tone de PET-uri, plastic și crengi. Imaginile au fost surprinse de un localnic. In doar cateva secunde, albia raului s-a umflat și…

- Autoritațile italiene au intrat in alerta, miercuri seara, dupa ce au fost anunțați ca o bomba a fost descoperita in mașina unui politician. Incidentul a avut loc la Roma. Incidentul amintește cu atentatul de la Arad, in care un afacerist roman a murit . Potrivit primarului Virginia Raggi, bomba a fost…

- Ambasadorul Ucrainei in Thailanda, Andrii Beshta, a fost gasit decedat in camera unui complex hotelier din Koh Lipe, o insula din sudul țarii. Acesta se afla in vacanța cu fiul sau. Moartea sa este suspecta. Momentan nu a fost stabilita cauza exacta a decesului. Conform AFP și Agerpres, Andrii Beshta…

- Peste 200 de jandarmi și polițiști participa, joi, la o acțiune impotriva celor suspectați ca ard deșeuri periculoase. Toate acestea au loc in Sarulești, județul Calarași. La acțiune sunt prezenți ministrul Mediului, Tanczos Barna, și comisarul șef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu. Ministrul Mediului,…