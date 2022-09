Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au reluat in aceasta dimineata cautarile celor doua persoane disparute in mare. Potrivit ISU Dobrogea, au inceput cautarile persoanei disparute in mare, in zona Steaua de Mare din Eforie Nord.La fata locului…

- Trupul neinsufletit al tanarului de 18 ani disparut, joi, in Dunare, in dreptul localitatii Zimnicele, a fost gasit, sambata, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, potrivit Agerpres."Astazi (sambata - n.r.), in jurul orei 11,40, trupul neinsufletit al…

- Autoritatile au reluat, marti dimineata, cautarile tanarului disparut in mare, la Costinesti, in urma cu o saptamana. Trei echipe de scafandri participa la cautari, care au loc in special in zona digurilor, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Incepand cu ora 08:10, ambarcatiunea Maia de la ARSVOM a reluat cautarile celei de a doua persoane disparuta in Marea Neagra la Costinesti. Reamintim ca ieri a fost gasit trupul neinsufletit al unui tanar de 21 din Vaslui, disparut in Marea Neagra in data de 09.08 in jurul orei 20:40.Victima a fost…

- Autoritatile au reluat, sambata dimineata, cautarile baiatului de 10 ani din judetul Dolj, disparut de acasa vineri si despre care sunt indicii ca s-ar fi inecat in Dunare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…