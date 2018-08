Stiri pe aceeasi tema

Un barbat a disparut in mare, joi, in Eforie Nord, iar ISU Dobrogea a inceput operațiunea de cautare. O alta persoana a fost salvata din mare si preluata de senilata SMURD de pe o plaja din aceeasi statiune. Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Constanta au anuntat…

Un elicopter SMURD a fost solicitat, duminica, dupa ce un barbat din județul Dambovița s-a impușcat in umar, din greșeala, cu arma de vanatoare. Potrivit reprezentanților Poliției Dambovița, incidentul s-a petrecut in Aninoasa. Un barbat, in varsta de 55 de ani, era acasa,…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Broșteni, care a fost dat disparut sambata trecuta, in ziua in care in localitate au fost inundatii, a fost gasit mort intr-un fanar. Acum doua zile, politiștii au reluat verificarile din cazul disparitiei lui Mihai Baroiu, in varsta de 47 de ani, despre care ...

- La data de 2 iulie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 65 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe strada Nicolae Filimon, din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.La data de 2 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei…

- Potrivit anuntului, doua dintre cele sase persoane inecate in marea Neagra sunt minori cu varste de sapte si respectiv 14 ani, iar alte doua persoane au murit in timp ce se scaldau in lacurile din judet. "Fiti responsabili pentru vietile voastre! (...) respectati indicatiile salvamarilor,…

- Echipele ISU Dobrogea și ale Serviciului Județean de Ambulanța, Constanța, au fost alertate sa intervina pentru cautarea și salvarea unui copil de 14 ani care, impreuna cu un prieten, a intrat in mare și nu a mai putut ieși.

- La data de 30 mai a.c., Poliția Municipiului Motru a fost sesizata de o femeie de 37 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca soțul sau de 45 de ani a plecat de la domiciliu in data de 29 mai și pana in prezent nu a mai reven...

- Un incendiu izbucnit la un magazin din satul Viile, comuna Ion Corvin, din judetul Constanta, a alertat pompierii de la ISU Dobrogea.Potrivit primelor informatii este vorba despre magazinul universal din localitate.La locul interventiei a fost trimisa o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD…