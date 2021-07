Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 37 de ani a disparut din Ciacova. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a-l gasi. In data de 18 iulie, Vasile Pop a plecat din Centrul de Ingrijire și Asistența Ciacova, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul are 1,85 metri inalțime, par…

- Un bistrițean risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce a furat un portmoneu. In acesta se afla și cardul cu tot cu cod pin. Acesta a extras cateva mii de lei. La mijlocul lunii mai, unei persoane i-a fost furat portmoneul din geanta. Cum avea un card cu codul pin langa, hoțul nu s-a sfiit sa scoata cateva…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a gasi un adolescent in varsta de 17 ani, disparut din Recaș. In data de 22 iunie, Mihai-Cosmin Szabo a plecat voluntar din centrul de copii aflat in orașul Recaș, iar pana in prezent nu a mai revenit. Baiatul are inalțimea de 1.65…

- Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au reținut, pentru 24 de ore, trei dintre cei cinci minori, banuiți de comiterea infracțiunii de talharie calificata. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere si Arestare Preventiva Timiș. Azi-noapte…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei din Piatra-Neamt cauta un minor in varsta de 14 ani care a disparut dintr-un centru rezidential pentru copii cu dizabilitati din municipiu. Disparitia a fost sesizata marti politistilor, care au declansat imediat cercetari pentru…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 53 de ani, disparut din localitatea Bucovaț. Azi, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția lui Brai Gheorghe, care in data de 15 mai, in jurul orei 14:00, ar fi…

- O fata de doar 13 ani, care a disparut ieri de acasa, este cautata acum de polițiști și familie. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac cercetari pentru a afla ce s-a intamplat cu adolescenta din Lugoj. Joi, in jurul orei 13:00, Radinaru Cristina-Emanuela a plecat de acasa, iar pana in…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, de 14 ani, disparut de pe raza localitații Leucușești, județul Timiș. „La data de 20 aprilie, in jurul orei 10:20, Todorov Razvan Florin ar fi plecat de la domiciliul sau din comuna Bethausen, sat…