- Iranul a executat joi dimineata un barbat acuzat ca a ranit un ofiter paramilitar dupa ce a blocat traficul pe un bulevard din Teheran in timpul protestelor care zguduie tara de aproape trei luni, au anuntat agentiile de presa din Iran, preluate de Al-Jazeera. „Mohsen Shekari, un protestatar care a…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, fara permis de conducere, a fost prins de politisti drogat la volan, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele fortelor de ordine si a fugit cu masina, lovind si o bariera de acces in Sectorul 4 al Capitalei. „Pe data de 11 noiembrie, in jurul orei […] The post VIDEO…

- Tragedie uriașa la Seul, Coreea de Sud. 151 de persoane au murit, iar prin acestea sunt 19 cetateni straini, relateaza BBC. Numarul persoanelor ranite este de 82. In plus, Politia a anuntat ca a primit rapoarte despre disparitia a 350 de persoane. Presedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a anuntat…

- Un barbat de 29 de ani, care a fost implicat intr-un scandal pe strada intr-o localitate din Germania, a fost arestat dupa ce a mușcat un caine polițist și l-a lovit pe ofițerul care-l insoțea, ranindu-l la mana. Poliția a fost solicitata, la sfarșitul saptamanii trecute, sa intervina intr-un scandal…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, iar alte 105 au fost ranite in atacurile masive de luni ale Rusiei in Ucraina, potrivit unui nou bilant anuntat marti de catre autoritiatile ucrainene, relateaza AFP. Peste 300 de localitati nu aveau in continuare energeie electrica, in intreaga tara, in urma acestor…

- Brațara electronica de supraveghere a fost folosita pentru prima data in Romania duminica. O tanara din Capitala a fost batuta de iubitul ei, iar oamenii legii au decis sa-i puna acestuia dispozitivul pentru a nu se mai apropia de fata. Un barbat care a fost agresiv cu iubita sa este primul roman caruia…

- Un schimb de focuri de arma a avut loc la biroul de inrolare militara din Ust-Ilimsk, atacatorul a fost reținut, a declarat primarul districtului Ust-Ilimsk, transmite agenția rusa de presa TASS. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu un schimbul de focuri și se pare ca cel vizat a fost șeful…