Un bărbat a deschis focul într-un azil de bătrâni. Și-a ucis mama și alti 4 angajați sau bătrâni internați Cel puțin cinci persoane au fost ucise luni intr-un azil de batrani din estul Croației, a anunțat televiziunea naționala, potrivit mojportal. Potrivit primelor informații din presa locala, un barbat a intrat in azilul de batrani din Daruvar, la 130 km de Zagreb, și a deschis focul. Ucigașul este K. P, in varsta de 51 de […] The post Un barbat a deschis focul intr-un azil de batrani. Și-a ucis mama și alti 4 angajați sau batrani internați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

