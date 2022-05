Un barbat de 86 de ani a decedat, vineri, dupa ce a cazut pe strada, langa Spitalul Municipal Ploiesti, fiind observat de catre paznicul de la spital, care nu ar fi alertat cadrele medicale, apelul la 112 fiind facut ulterior de o persoana care s-a aflat in zona. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova, George Duta, a precizat, pentru AGERPRES, ca un echipaj cu medic a intervenit in Ploiesti, in zona Spitalului Municipal, unde un barbat de 86 de ani se afla in stare de inconstienta. Acesta a fost supus manevrelor de resuscitare, insa fara rezultat. „La data de 27 mai,…