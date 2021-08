Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 18:00, a avut loc un accident cu trei victime in localitatea Daești din județul Valcea, in punctul Malul Alb. Un autoturism a parasit carosabilul, s-a izbit de un copac, dupa care s-a rasturnat.Doua persoane au fost preluate de Serviciul de Ambulanța Județean și transportate la…

- In seara zilei de 26 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie a fost injunghiata. Imediat, la fața locului s-au deplasat efective din cadrul Poliției Municipiului Calarași care au constatat ca in jurul orei 20:10,…

- Un accident in care au fost implicate o mașina și un tractor a avut loc marți pe DN 38, in județul Constanța. O femeie de 68 de ani a murit in urma impactului, iar șoferul tractorului a fugit de la locul accidentului, potrivit mediafax.ro. Potrivit IPJ Constanța, in accidentul produs pe DN…

- Cadavrul unui minor de 9 ani a fost gasit in mașina vecinilor. Parinții au anunțat oamenii legii despre dispariția acestuia pe 14 iulie, cazuri similare intimplindu-se și anterior. Poliția a fost alertata in jurul orei 23:05, a comunicat pentru Știri.mdNatalia Stati, ofițerul de presa al Poliției Capitalei.…

- In cursul zilei de astazi, 06 iulie, tot pe Drumul Național 72 A, insa pe raza localitații Gheboieni, s-a intervenit Post-ul Un nou accident rutier pe DN 72A. Un barbat s-a izbit cu mașina de un copac apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O tanara femeie infipt BMW-ul in mijlocul unei curți din Bavaria de Jos. O femeie de 38 de ani a atacat-o dupa accident pe șoferița și a ranit-o, relateaza portalul de știri wasserburg24.de . Accidentul a avut loc la Hauzenberg, unde o șoferița in varsta de 23 de ani a ieșit de pe drum cu mașina și…

- Mașina, un Smart, era parcata intr-un mod anormal in fața unui bar din via Ferrari, in zona Prati, Roma. Imediat drumul a fost inconjurat de poliție dupa-amiaza. Au venit pompierii, ambulanțele și o echipa speciala. Bomba a fost gasita in masina lui Marco Doria, presedintele grupului de lucru pentru…