Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un barbat, marți dimineața. Acesta a murit intr-un accident rutier, intre localitațile Comloșu Mare și Gottlob, rasturnandu-se cu mașina in decor. Se afla singur in autoturism.

- Doua persoane care se aflau intr-o mașina inmatriculata in Cluj au murit, azi, intr-un tragic accident petrecut pe DN7, in zona localitații Calimanești, județul Valcea. Victimele sunt un barbat in varsta de 53 de ani, din Dej, si o femeie de 58 de ani, care se deplasau cu o masina marca Audi, inmatriculata…

- Ieri, 6 aprilie 2021, in jurul orei 16.30, pe DN 7, la kilometrul 330 + 300 de metri, un barbat de 35 de ani, din comuna Șibot, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului, conducatorul auto, care era singur in…

- Un barbat a murit intr-un accident produs duminica seara pe DN 75, in apropiere de limita dintre judetele Alba si Bihor, dupa ce acesta a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul intr-un copac, potrivit Agerpres.

- O masina s-a rasturnat, miercuri dimineata, in afara partii carosabile pe DN21, pe directia Slobozia - Drajna, soferul, un barbat de 71 de ani, decedand pe loc, anunta IPJ Ialomita. "In jurul orei 08,15, pe DN21 s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. In timp…

- Un barbat din Mioveni, Arges, a decedat, miercuri, la o zi dupa ce primise prima doza de vaccin anti-Covid, a anuntat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). El nu prezenta probleme cronice de sanatate. In cursul zilei de marti, persoana in varsta…

- Seara trecuta, in jurul orelor 21.50, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat cu privire la faptul ca un barbat a agresat fizic doua persoane pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau. Jandarmii ajunși in scurt timp la adresa indicata au constatat ca cele sesizate se confirma, iar in urma verificarilor…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a murit, vineri, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac pe raza localitatii Fratautii Vechi, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, relateaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava a precizat ca fortele de interventie care au…