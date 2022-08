Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit in trafic pe DN2-E85, in localitatea Calimanești, un autoturism condus de un tanar in varsta de 17 ani. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca acesta nu deține permis de conducere, iar autoturismul…

- La data de 21 august ora 11:30, un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control pe DN2 (Suceava-Siret) autoturismul condus de un barbat de 29 de ani din comuna Patrauți. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca numarul…

- INCONȘTIENT… Un adolescent de 16 ani din Murgeni risca inchisoarea, fiind acuzat de savarșirea a trei infracțiuni: conducere fara permis, parasirea locului accidentului și vatamare corporala din culpa. Concret, pe 6 august, in jurul orei 15,00, baiatul a luat o mașina și, impreuna cu doi prieteni, au…

- *Barbat cercetat pentru savarșirea infracțiunii de distrugere* La data de 4 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au reușit identificarea și depistarea unui barbat in varsta de 41 de ani din municipiul Ploiești, banuit de savarșirea unei infracțiuni de distrugere. In fapt,…

- La data de 20.06.2022, ora 10.20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe DN2 E85, in orșașul Marașești, s-a produs un eveniment rutier. In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca un barbat, din mun. Focșani, ar fi condus un…

- Eveniment rutier pe un drum neclasificat, adiacent DJ 202 E, soldat cu decesul unei persoane La data de 05 iunie a.c, ora 20.10, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un eveniment rutier produs pe un drum neclasificat, adiacent DJ 202 E, drum care ocolește podul de peste paraul Slimnic, prin…