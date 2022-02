Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 25 ianuarie, polițiștii din Tauții Magherauș au reușit identificarea unui barbat de 32 de ani din Baița, banuit ca ar fi sustras o suma de bani și un card bancar dintr-un imobil. In fapt, la data de 11 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat de 65 de ani din Baița cu privire…

- Un barbat și-a anunțat partenera ca iși dorește sa cumpere un purificator de aer, așa ca femeia a acceptat bucuroasa, gandindu-se ca dispozitivul este extrem de folositor pentru locuința. Totuși, ea a aflat in doar cateva zile ca a fost mințita de soț, așa ca a luat o decizie ridicala. Ce a cumparat…

- Televizorul vechi a ajuns la un centru de reciclare dupa ce prietenul care il primise l-a donat. Pentru ca era vorba de un aparat foarte vechi, s-a decis dezmembrarea sa. Spre socul celor care il demontau piesa cu piesa, in interiorul televizorului au gasit documente si peste 100.000 de dolari.Povestea…

- O pensionara și-a cumparat o piatra in urma cu mai mulți ani. Inainte s-o arunce, femeia a vrut sa vada daca aceasta are vreo valoare. Cand a descoperit „secretul”, batrana a ramas fara cuvinte!

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetațenie R. Moldova asupra caruia au descoperit un permis de conducere fals. In data de 04 decembrie a.c., in jurul orei 12.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F.…

- Ordinul de protecție provizoriu nu l-a putut ține departe de soție pe un barbat agresiv din Fratauții vechi in varsta de 50 de ani. Acesta a patruns in dormitorul soției pe geam la prima ora a dimineții. Soția de-o varsta cu el nu a inghițit ”surpriza” și a sunat la 112. Fiind vorba de incalcarea […]…

- Un barbat din orașelul austriac Neunkirchen a cumparat o canapea de la un tirg de vechituri, iar cind a ajuns acasa a avut parte de o surpriza de proporții: a descoperit un compartiment ascuns in interiorul ei și, in acesta, o comoara. Inspectorul-șef Klaus Degen de la Comandamentul Poliției din Neunkirchen…

- Un barbat din orașelul austriac Neunkirchen a cumparat o canapea de la un targ de vechituri, iar cand a ajuns acasa a avut parte de o surpriza de proporții: a descoperit un compartiment ascuns in interiorul ei și in aceasta, o comoara.