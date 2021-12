Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Carolina de Nord nu era sigur daca a cumparat un bilet la extragerea Loteriei Noroc pe viața a statului, așa ca a completat și formularul online. Mare i-a fost surpriza cand a aflat ca a caștigat… de doua ori. „Tocmai stateam in pat și ma uitam la un meci de baschet la televizor și nu-mi…

- Un barbat din statul american Carolina de Nord a jucat a doua oara un bilet la loterie, pentru ca nu-și mai amintea sigur daca l-a cumparat sau nu deja. A aflat apoi ca a caștigat un premiu important – de doua ori, potrivit CNN.

- O femeie de 61 de ani din statul american Maryland a avut un mic șoc cand a vazut ca a caștigat zilele acestea pentru a treia oara, in aproximativ trei ani, la o loterie premiul cel mare de 50.000 de dolari, relateaza CNN . Femeia vrea sa foloseasca acum banii pentru a-și renova casa. Menajera ieșita…

- O femeie din statul american Maryland sarbatorește dupa ce a caștigat la loterie pentru a treia oara in aproximativ trei ani, relateaza CNN . Femeia in varsta de 61 de ani din Comitatul Montgomery a cumparat recent doua bilete de razuit ce costa 5 dolari de la un magazin din orașelul Bethesda. Primul…

- REZULTATE LOTERIA VACCINARII -Extragerea din 28 noiembrie: Ce numere au caștigat marele premiu al lunii Au fost doua extrageri duminica 28 noiembrie 2021 la Loteria, in care s-a acordat și marele premiu al lunii, in valoare de 300.000 de lei, in plus fața de premiile de 100.000 de lei și de 10.000 de…

- Un barbat din orașelul austriac Neunkirchen a cumparat o canapea de la un tirg de vechituri, iar cind a ajuns acasa a avut parte de o surpriza de proporții: a descoperit un compartiment ascuns in interiorul ei și, in acesta, o comoara. Inspectorul-șef Klaus Degen de la Comandamentul Poliției din Neunkirchen…

- Pentru a sprijini spectatorii sa iși faca teste rapide inainte de a intra la concerte, in ultimele zile ale Festivalului Enescu 2021, intre 24 și 26 septembrie, in intervalul orar 14:00 - 18:00, o echipa SANADOR se va afla in holul Salii Palatului care va

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea Frontierei Stanca efectueaza cercetari pe numele unui cetatean al Republicii Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals.