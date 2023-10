Stiri pe aceeasi tema

- Cum a incercat un barbat sa pacaleasca ADR Centru din Alba Iulia cu 6 milioane de lei, fonduri europene: Utilaj vechi cumparat ca unul nou Cum a incercat un barbat sa pacaleasca ADR Centru din Alba Iulia cu 6 milioane de lei, fonduri europene: Utilaj vechi cumparat ca unul nou Magistrații Tribunalului…

- Un barbat din New York este acuzat ca ar fi urmarit o femeie timp de 4 ani, zburand cu un avion de mici dimensiuni deasupra casei sale, scrie The Guardian. Michael Arnold, in varsta de 65 de ani, a respins acuzațiile și a fost lasat in libertate cu condiția sa nu aiba niciun contact cu […] Articolul…

- Pescobar a dat lovitura dupa ce ANPC i-a inchis Taverna Racilor. Paul Nicolau a cumparat un celebru restaurant din Herastrau. Tranzacția a fost una de zile mari, afacerea fiind perfectata contra sumei de trei milioane de euro.“Omul cu racii” a achiziționat Funky, restaurant din Herastrau, pe care…

- Un barbat din judetul Iasi a fost prins in vama Petea in timp ce conducea un autoturism si a prezentat la control un permis fals, pe care l-a cumparat cu 2.000 de euro, informeaza, duminica, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei.

- Un barbat in varsta de 70 de ani este cercetat penal dupa ce a ucis un caine cu o lovitura desapa in cap, la audieri el afirmand ca era animalul vecinilor care voiau sa-l eutanasieze, dar nu aveau bani, potrivit Agerpres."In seara zilei de 31 august, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor…

- O destinație de vacanța de vis s-a transformat intr-un coșmar dupa ce cinci persoane au murit din cauza unei bacterii mancatoare de carne, descoperita in zona. Oficialii din domeniul sanatații au confirmat ca bacteria Vibrio vulnificus a fost detectata pe plajele din zona Tampa Bay din Florida.

- Patru zodii din horoscop vor avea reale motive de bucurie dupa ce vor afla veștile astrologilor. Chiar daca nu au avut parte de noroc chiar de la inceputul anului, acum vor fi fericiți pe toate planurile vieții. Nativii trebuie sa știe cum sa profite de succes in beneficiul lor, astfel incat sa nu piarda…

- O femeie din Marea Britanie a trait șocul vieții in momentul in care a fost diagnostica cu o boala rara și grava. Deși credea ca s-a infectat cu SARS-CoV-2, Amanda Parkes a aflat cu stupoare ca sufera de o maladie neurologica.