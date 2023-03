Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din localitatea Ungureni, și-a gasit sfarșitul in timp ce se afla in magazinul Luceafarul din Bacau. Se pare ca acesta ar fi cazut de la etajul doi al magazinului, intre scarile in forma spiralata, cazatura fiindu-i fatala. „La data de 16 martie a.c, polițiștii Secției…

- Un barbat de 87 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei cladiri din Cluj-Napoca. La data de 24 februarie, in jurul orei 22,50, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc, pe bulevardul 21 Decembrie…

- Un barbat din Alba Iulia care a vandut ilegal prin intermediul unor comenzi online 12 tone de tutun a scapat de fapta penala, dar trebuie sa plateasca accize in valoare de peste 4 milioane de lei. Vanzarea ilegala de tutun a avut efecte și asupra celor care au cumparat cantitați mai mari de 1 kilogram.…

- Un barbat din Argeș a murit in fața soției sale dupa ce i-a cazut o cranga de copac in cap Un barbat din Argeș și-a gasit sfarșitul intr-un accident petrecut chiar propria gospodarie. Omul toaleta copacii din curte cand o creanga pe care tocmai ce o taiase i-a cazut direct in cap. Potrivit Poliției…

- Un barbat de 67 de ani a murit, dupa ce, din propria neatenție, a cazut in gol de la etajul 6 al apartamentului in care locuia. Totul s-a intamplat in seara zilei de ieri, 21 februarie, in jurul orei 22:46. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție…

- Moarte suspecta, luni dupa-amiaza, in municipiul Targoviște! Un barbat a decedat dupa ce a cazut din Turnul Chindiei, potrivit IPJ Dambovița. Acestuia i-au fost efectuate manevre de resuscitare de catre echipajul medical, insa fara succes. Polițiștii efectueaza cercetari, urmand sa stabileasca cu exactitate…

- Factura de infarct pentru energie electrica primita de un barbat, in valoare de 76 de milioane de euro: „Am paralizat cand am vazut”. Suma colosala pentru 5 luni de consum Factura de infarct pentru energie electrica primita de un barbat, in valoare de 76 de milioane de euro: „Am paralizat cand am vazut”.…

- Un tanar a murit, marti seara, in localitatea Capalnita, dupa ce a cazut dintr-un tractor condus de un barbat baut si fara permis si care a parasit locul accidentului, acesta fiind ulterior identificat si retinut, potrivit Agerpres.Biroul de Presa al IPJ Harghita a informat, miercuri, ca un barbat,…