Stiri pe aceeasi tema

- Accident in Timișoara. Un barbat a cazut pe portbagajul unei mașini aflate in mers. Astazi, 9 iunie, polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat ar fi cazut de pe viaductul Caii Ferate, situate pe strada Gheorghe Lazar...

- Incident teribil in aceasta dupa-amiaza, in localitatea timișeana Jena. Un baiețel in varsta de nici doi ani s-a inecat dupa ce a cazut intr-un bazin aflat in curtea unei case. Copilul a fost readus la viața de medici și transportat la spital. „Azi, in jurul orei 14:30, polițiștii Secției 6 Gavojdia…

- Un barbat din California a murit dupa ce a fost lovit de o mașina, la doar cateva momente dupa ce a ajutat o familie de rațe sa traverseze o strada aglomerata, a anunțat poliția locala, citata de BBC.

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, emis de Judecatoria Gaești, pe numele unui barbat de 54 de ani, din localitatea Picior de Munte, comuna Dragodana. Cel in cauza a fost condamnat la un an și patru…

- Patru persoane sunt audiate, marti, de politistii Sectiei 8 Politie din Sectorul 2, care au efectuat doua perchezitii la adresele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente.

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața, in localitatea timișeana Bethausen. Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita de un TIR. „Un barbat in varsta de 26 de ani a condus un autotren pe DJ 609 in localitatea Bethausen din județul Timiș, iar la intersecția cu DJ 609B…

- Un barbat a murit, miercuri, dupa ce a cazut sub un tramvai, in Timișoara. Barbatul s-a dat jos din tramvai intr-o statie, s-a dezechilibrat si a cazut sub tramvai.Tramvaiul condus de un barbat in varsta de 44 de ani, pe strada Coriolan Brediceanu dinspre strada Dr. Iosif Nemoianu spre Piața Libertații,…

- ULTIMA ORA… Circulația a fost blocata, timp de mai multe minute, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Vaslui dupa ce o mașina de tip “școala” s-a defectat in mijlocul strazii. Pentru remediera problemei s-au adunat aproximativ 8 persoane mai ales ca, in spatele mașini defecte incepuse sa se formeze…