Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor a cazut prin podeaua unei cladiri din Timișoara și a ajuns de urgența la spital. Barbatul care s-a prabușit prin tavan a cazut de la o inalțime de cațiva metri intr-o cladire din oraș. Victima repara fațada locuinței. Muncitorul a cazut prin podeaua cladirii din Timișoara luni dupa amiaza,…

- Un barbat din Gheraseni a ajuns la spital, marți seara, dupa ce s-a urcat beat pe bicicleta iar la un moment dat s-a dezechilibrat și a cazut peste un podeț confecționat din fier. Incidentul s-a produs pe raza comunei Smeeni, iar victima are 53 de ani. Dupa ce a baut toata ziua cu prietenii, de 1 Mai,…

- Incidentul s-a petrecut in localitatea galateana Pechea. Salvatorii au fost nevoiti sa sparga o placa din beton pentru a ajunge la copil. Victima a suferit rani minore si a scapat de la un cumplit inec doar pentru ca haznaua era numai pe jumatate plina.

- Un barbat de 31 de ani a fost injunghiat in omoplat de bunicul sau, un barbat in varsta de 77 de ani. Incidentul s-a petrecut in localitatea Tataru din Prahova. Din primele informații se pare ca victima este nepotul agresorului și venise in vizita moment in care i-ar fi cerut inapoi o suma…

- Totul s-a petrecut in șapte septembrie 2017, pe strada Bogdaneștilor din Timișoara. Un batran in varsta de 69 de ani numai ce ieșise dintr-un sediu CAR dupa ce a scos 845 de lei. La ieșire a fost abordat de un individ care l-a invitat la o cafea la un local din apropiere. Au discutat cateva…

- Incident ieșit din comun la Timișoara! Un tanar de 20 de ani a cazut in gol, luni seara, de la etajul 6 al unui bloc din oraș, prabușindu-se pe o mașina. Din fericire, tanarul a supraviețuit, dar nu-și amintește ce s-a intamplat. Incidentul s-a petrecut in Piața Maraști, din Timișoara. Baiatul s-a…

- Un batran de 96 de ani a cazut de la etajul opt al unui bloc si a murit pe loc. S-a intamplat noaptea trecuta, pe strada Albișoara din sectorul Rașcani, al Capitalei.Victima locuia intr-un apartament impreuna cu fiica si nepotul sau.