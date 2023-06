Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 54 de ani, din municipiul Hunedoara, a ajuns, marti dupa-amiaza, la spital cu multiple traumatisme dupa ce s-a dezechilibrat si a cazut cu bicicleta de la o inaltime de 9 metri, in timp de traversa un pod situat la intrare in localitate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- In jurul orei 14:50, Poliția Municipiului Hunedoara fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe punctul situat pe DJ 687 (zona “Blooming”, intrarea in municipiul Hunedoara). Polițiștii rutieri care s-au deplasat la fața locului au stabilit faptul ca un barbat de 54 de…

- In dupa-masa zilei de marți, un barbat de 54 de ani, aflat pe bicicleta a cazut in gol aproximativ 9 metri, de pe un pod din zona bluming, la intrare in Hunedoara. „La data de 06 iunie 2023, in jurul orei 14:50, Poliția Municipiului Hunedoara fost sesizata cu privire la faptul…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza la intersecția DJ 705A cu drumul care duce spre localitatea Sereca, in județul Hunedoara. Trei persoane implicate au primit ingrijiri la fața locului, una dintre victime fiind apoi transportata la spital. „In urma cu puțin timp, pompierii Detașamentului…

- Accident grav in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in Defileul Jiului, in județul Gorj, aproape de limita cu județul Hunedoara. Un motociclist a fost resuscitat pe carosabil in urma unui accident a carui cauze urmeaza sa fie stabilite. La fața locului au intervenit de urgența echipaje SMURD și de Ambulanța…

- Accident spectaculos in judetul Arad, pe DN 79, unde un autotren s-a „culcat” pe o parte la iesirea dintr-un sens giratoriu. Tirul s-a rasturnat intre localitatile Andrei Saguna si Simand, blocand partial sensul de mers spre Oradea dinspre Arad. Articolul Un tir rasturnat ingreuneaza traficul pe o sosea…

- Un barbat de 37 de ani, cetațean italian, s-a aruncat sambata dimineața de la etajul 7 al unui bloc din Deva. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați sambata dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc, iar, in urma impactului, acesta…

- Un motociclist in varsta de 33 de ani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe un drum judetean din Arad, soferul fiind cercetat penal. Accidentul a avut loc pe DJ 709 B, in zona municipiului Arad, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres.…