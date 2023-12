Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de dating online, Tinder, devine un loc din ce in ce mai popular pentru a lega conexiuni in viața reala, dar experiențele utilizatorilor sunt diverse și aduc in prim-plan atat momente de bucurie, cat și provocari sau adevarate traume. Unul dintre aceste numeroase exemple este cel al unei tinere,…

- Un barbat, inspirat de un film celebru, a pus in practica o escrocherie care a uimit internetul. Timp de mai mulți ani el a beneficiat de privilegii in aeroporturi și a calatorit gratuit. Planul sau a fost demascat pe un aeroport din India.

- Un barbat din județul Galați și-a atacat fosta concubina cu o sabie, a omorat o pisica și a ranit grav un caine. Individul s-a ales cu dosar penal pentru amenințare, violare de domiciliu și uciderea animalelor, cu intenție

- Este alerta maxima in județul Calarași dupa ce un barbat și-a injunghiat fosta iubita și pe prietenul actual al acesteia. Mai mult, el a vrut sa le curme viața și parinților fetei și a turnat benzina peste ei. Individul este cautat cu elicopterul. Cei doi au trei copii impreuna și se pare ca agresorul…

- Dosar penal pentru talharie pe numele unui tanar de 28 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a talharit doua femei pe strada. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva.

- Un batran de 84 de ani, din Cluj-Napoca, a ramas fara aproape 11.000 de lei. Seniorul a cunoscut pe trenul Iași – Cluj-Napoca un tanar de 29 de ani, din Suceava. Individul a fost invitat acasa de catre clujean. Imediat ce au ajuns la casa batranului, barbatul din Suceava s-a orientat rapid și i-a furat…