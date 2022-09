Stiri pe aceeasi tema

- Testul NASA este programat sa faca istorie luni, 26 septembrie, iar „mini-aparatul de fotografiat” al navei spațiale LICIACube (prescurtarea de la Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids) iși face incalzirea pentru a surprinde evenimentul, scrie NASA.

- Un barbat din Kerala, un stat din sudul Indiei, a calatorit mii de kilometri pana in Dubai pentru a cumpara cel mai nou iPhone, cu cateva ore inainte ca acesta sa fie pus in vanzare și la magazinele de la el din oraș, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romania are peste 2.000 de kilometri de frontiera externa Uniunii Europene, fiind astfel poarta de intrare in Europa. Cei peste 2.000 de kilometri sunt aparati de politisti de frontiera, meniti sa apere nu numai granitele Romaniei ci si, implicit, cele ale Uniunii Europene. Unul dintre cele mai intense…

- Filipinele au anulat miercuri contractul de achizitie incheiat in noiembrie anul trecut pentru 16 elicoptere militare rusesti, in valoare de 12,7 miliarde de pesos (228 de milioane de euro), transmite AFP. Ministerul apararii de la Manila a confirmat ca decizia a fost luata de fostul presedinte filipinez…

- Compania aeriana Blue Air a fost amendata de Protectia Consumatorului cu doua milioane de euro, pentru ca, in ultimul, an a anulat peste 11.000 de zboruri. Amenda reprezinta un record, fiind cea mai mare pe care ANPC a aplicat-o unui operator economic, susține autoritatea.

- Companiile omului de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu au contracte pentru construirea a 140 de kilometri de autostrazi și drumuri expres din cei 391 de kilometri aflați in lucru in total in Romania. Așa cum a anunțat saptamana trecuta, compania... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cel putin patru ministri ai guvernului din Sri Lanka au demisionat duminica, iar alti cativa urmeaza sa ia aceeasi decizie, a declarat un oficial guvernamental. Demisiile au fost depuse la cateva ore dupa ce presedintele si premierul tarii s-au oferit sa plece din functii pentru a-i linisti pe protestatarii…

- Accident mortal la un show aviatic din Statele Unite, unde soferul unui camion a murit in timp ce se intrecea cu doua aeronave. Si va avertizam, urmeaza imagini care va pot afecta emotional. Accidentul s-a intamplat in statul Michigan, iar camionul era dotat cu trei motoare cu reactie. Gonea in acel…