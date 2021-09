Un bărbat a avut o scurgere cerebrală, după un test COVID-19 Un barbat din Cehia, caruia i-a curs nasul timp de 9 luni, a descoperit ca simptomul nu era cauzat de alergii, cum credea, ci ca lichid cefalorahidian i se scurgea din creier din cauza unui test pentru COVID-19, relateaza Live Science. Barbatul s-a testat pentru COVID-19 cu un test antigen nazal in luna martie a […] The post Un barbat a avut o scurgere cerebrala, dupa un test COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 2,5 milioane de oameni deja imunizati cu trei doze de vaccin anti-COVID-19, coordonatorul luptei cu pandemia din Israel, Salman Zarka, anunța ca țara se pregatește sa puna la dispoziție si a patra doza de vaccin. O alta etapa de vaccinare cu a patra doza de vaccin va fi necesara pentru cei…

- O femeie din Chicago susține ca un judecator a decazut-o din drepturile parentale dupa ce a aflat ca nu este vaccinata impotriva COVID-19. Rebecca Firlit și fostul ei soț au aparut in fața Curții pe Zoom pentru a discuta despre pensia alimentara a fiului lor de 11 ani. Cei doi sunt divorțați de 7 ani…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, marți, ca se fac pregatiri pentru valul patru al pandemiei de COVID-19, insa nu se ia in discuție un lockdown asemanator celui din anul 2020. Restricții vor exista, insa nu pentru toți, fiind “permisii” pentru unii, adica pentru…

- Grecia a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, de la care țarile intra pe lista roșie și pentru care sunt scutite de carantina la sosirea in Romania doar persoanele imunizate anti-Covid și cele care au trecut prin boala, potrivit noilor date publicate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul…

- Un barbat din Indonezia a fost arestat dupa ce s-a deghizat in sotia sa pentru a putea zbura cu avionul, scrie CNN. Acesta a fost identificat doar cu initialele „DW” si s-a imbarcat intr-o calatorie de la Jakarta la Ternate, purtand imbracaminte traditionala musulmana. Barbatul fusese depistat pozitiv…

- European stocks gained after their worst day in seven months as optimism over economic growth and earnings prospects outweighed concerns around the spread of Covid-19 variants, according to Bloomberg. The Stoxx Europe 600 Index was up 1% at 8:14 a.m. in London, with cyclical sectors like financials…

- European airline and travel stocks tumbled Monday after Britain reimposed quarantine rules for people returning from France, stoking concern that the spread of coronavirus variants could halt a tourism rebound, according to Bloomberg. U.K. discount carrier EasyJet Plc dropped as much as 6.5%, British…

- Primul deces al unui pacient cu COVID-19 infectat cu tulpina indiana (Delta) a coronavirusului a fost inregistrat in Romania. Primul pacient mort din cauza variantei Delta a virusului este din județul Argeș și, in acealași timp, este primul roman infectat cu tulpina indiana, numita și varianta Delta.…