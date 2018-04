Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de culoare a fost impuscat mortal de politia din New York, dupa ce a indreptat o teava din metal spre agentii veniti la fata locului, joi, scrie The Guardian. Politia l-a abordat pe barbat...

- O femeie din Texas a fost arestata dupa ce a impușcat in cap, din greșeala, un barbat. Femeia se juca cu arma incarcata in mașina, la o benzinarie din Houston. Ea le-a spus polițiștilor ca nu știa ca pistolul este incarcat. Victima este in coma, scrie nypost.com. Poliția a declanșat…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul Brasovului, de o persoana necunoscuta, in urma unui conflict spontan. Agresorul este cautat de politisti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Individul care s-a impuscat sambata dupa-amiaza in fata Casei Albe a murit, a anuntat Politia din capitala Statelor Unite, citata de CBS News. Autoritatile americane incearca sa afle din ce cauza s-a impuscat barbatul in fata Presedintiei SUA. Numele persoanei decedate nu a fost dezvaluit…

- Un angajat SPP, cercetat dupa ce a impuscat un calorifer din Aeroportul Oradea. Barbatul de 53 de ani s-a ales cu dosar penal. Acesta a preluat pistolul si la scurt timp dupa ce a ajuns in cabina de paza de la Aeroportul Oradea, arma i s-a descarcat in mana, iar glontul a lovit un calorifer. Din fericire,…

- Un barbat de 34 de ani, cautat la nivel international de autoritatile romane dupa ce a fost condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat, in urma colaborarii cu autoritatile spaniole, informeaza IGPR.