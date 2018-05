Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai mulți oameni in fața Operei din Paris. O persoana a murit, iar alte opt persoane au fost ranite, informeaza Digi24. Agresorul a fost impușcat de polițiști. Autoritațile franceze nu au facut precizari momentan despre incident.Barbatul ar fi strigat „Allah…

- Un barbat a agresat cu cutitul mai multe persoane sambata seara in Arondismentul 2 al capitalei Frantei, Paris, informeaza europe1.fr. Agresorul a fost impuscat de politie. Atacatorul, strigand "Allah Akbar", a ranit grav doua persoane. Surse apropiate dosarului au anuntat ca s-au inregistrat…

- Atac cu cuțitul in Paris! Un barbat a injunghiat mai multe persoane, inainte sa fie impușcat mortal de polițiști. Cel puțin patru persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare grava, potrivit presei franceze. Motivul atacului nu este clar in acest moment. Polițiștii au intervenit imediat,…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise si 10 ranite miercuri intr-o explozie produsa intr-o piata aglomerata intr-un mic oras situat la nord de Mogadiscio, potrivit unei surse de securitate somaleze si martorilor oculari, informeaza agerpres.ro. "Am confirmat moartea a 11 persoane, iar peste zece…

- Un barbat care a agresat și ranit mai multe persoane, vineri dimineața, in fața unui magazin de paine din localitatea germana Fulda a fost impușcat mortal de autoritați. Incidentul a avut loc, in noaptea de jos spre vineri, la ora locala 04.20, inainte de deschiderea magazinului, conform Agerpres.…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:08 Atacatorul ar fi solicitat eliberarea lui Salah Abdeslam Presa franceza titreaza ca barbatul…

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.