Un bărbat a amenințat cu o macetă un paznic dintr-o benzinărie din București Un barbat de 33 de ani, aflat intr-o benzinarie din Sectorul 4, a amenințat agentul de paza, fara insa sa il loveasca cu arma alba, a transmis Poliția Capitalei, sambata, 1 iulie.„Un barbat, in varsta de 33 de ani, in timp ce se afla in incinta unei stații peco, din Sectorul 4, avand asupra lui o arma alba, l-ar fi amenințat și l-ar fi agresat fizic pe agentul de paza aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu”, a transmis Poliția, care a precizat ca incidentul a avut loc pe 25 iunie. Cinci zile mai tarziu, in urma perchezițiilor efectuate, „a fost identificata și ridicata o arma alba, pe care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

